L-au prins pe site-uri de escorte în timp ce preda studenților In timpul unui curs din cadrul Facultatii de Științe Economice a Universitații "Lucian Blaga" din Sibiu, studentilor le-a fost partajat ecranul profesorului. Insa, la un moment dat, cei 42 de studenti prezenti au inceput sa vada cum profesorul navigheaza pe un site prin care escortele din Sibiu iși promoveaza serviciile, potrivit publicatiei citate. "A uitat sa-și opreasca share-screen-ul și toata clasa a vazut ca se uita, frumos, dupa...", este explicația filmulețului distribuit pe internet, din timpul cursului.

