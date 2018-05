Stiri pe aceeasi tema

- Momente cumplite pentru familia Esterei, copila de cinci ani care a fost violata și ucisa cu brutalitate! (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Parinții, frații și apropiații au condus-o pe micuța pe ultimul drum cu rauri de lacrimi, flori și lumanari aprinse in…

- Autorul oribilei crime din Baia Mare ar fi un adolescent de etnie roma in jurul varstei de 16 ani, potrivit observator.tv. Suspectul s-ar afla la politie in aceste momente, fiind audiat de anchetatori. Presa locala scrie ca vinovatul este un baiat de doar 16 ani - M.C. – din Baia Mare.

- Fetița celor doi se afla la țara, la bunici, in momentul producerii incidentului, scrie antena3.ro. O vecina a alertat autoritațile dupa ce a auzit mai multe țipete. Barbatul de 37 de ani a injunghiat-o mortal pe mama fetiței lui, in varsta de 40 de ani, iar apoi a incercat sa se sinucida.…

- IMAGINI RASTURNARE de SITUAȚIE in cazul FETIȚEI violata și ucisa cu bestialitate in zona Cuprom din Baia Mare. VEZI cine este CRIMINALUL! O noua crima ,produsa cu o ferocitate ieșita din comun, a ingrozit Baia Mare. Daca saptamana trecuta o adolescenta din Botoșani iși gasea sfarșitul tragic sub…

- Noi detalii ies la iveala despre crima de la Baia Mare, care a șocat o țara intreaga. O fetița de doar 5 ani a fost violata, mutilata și ucisa cu bestialitate, luni (30 aprilie). Anchetatorii au deja un principal suspect. Este vorba despre un fost preot in varsta de 50 de ani. (Afla aici cum poți […]…

- O fetița de cinci ani a fost violata și ucisa in Baia Mare. Cadavrul copilei a fost gasit in zona unui combinat situat la marginea orașului. La aceasta ora politistii sunt la locul unde a fost gasit cadavrul fetei, potrivit sursei citate. Se asteapta totodata sosirea echipelor de criminalisti, care…

- Baimarenii care locuiesc in zona Combinat din localitate au avut parte, azi noapte, de scene de coșmar. Cadavrul mutilat al unei fetițe de numai 5 ani a fost gasit aproape de miezul nopții in zona combinatului. Din primele cercetari efectuate de oamenii legii, se pare ca micuța a fost violata și toturata…

- Crima ingrozitoare in Baia Mare. O fetita de numai 5 ani, care a disparut ieri de acasa, a fost gasita moarta in zona Combinatului din Baia Mare, scrie observator.tv.Din primele informatii, fetita a disparut de acasa ieri in jurul pranzului.S a pornit in cautarea ei si au gasit o spre miezul noptii,…