L-au prins degeaba. Un hoț a fugit dintr-o secție de Poliție cu tot cu cătușe Un barbat cautat pentru spargerea unui magazin din Maramureș a fost reținut de polițiști, insa nu pentru mult timp. Hoțul s-a facut nevazut de la audierile din secția de Poliție, cu tot cu catușe. Incidentul a avut loc in orașul Dragomirești, din Maramureș. Polițiștii au identificat autorul unui furt dintr-un magazin și l-au dus la […] The post L-au prins degeaba. Un hoț a fugit dintr-o secție de Poliție cu tot cu catușe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

