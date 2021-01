L-au condamnat pe ZLOTEA! DEFINITIV Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL și fost șef al Autoritații Naționale Sanitara Veterinara și Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a fost condamnat de Curtea de Apel București la 8 ani și jumatate de inchisoare intr-un dosar de corupție. Sentința este definitiva și nu mai poate fi atacata. Razboi total. Rareș Bogdan e la mijloc. Un razboi cu structuri de tip mafiot El a fost condamnat pentru trafic de influența, luare de mita, constituire de grup infracțional organizat și instigarea la luare de mita. Zoltea a fost acuzat de procurori ca ii obliga pe salariații Autoritații Naționale Sanitara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

