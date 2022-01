L-AȚI VĂZUT? Un copil de 12 ani, care a plecat de acasă și nu a revenit, căutat de familie și polițiști din Alba L-AȚI VAZUT? Un copil de 12 ani, care a plecat de acasa și nu a revenit, cautat de familie și polițiști din Alba Polițiștii din Alba cauta un minor care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea lui sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. In 1 ianuarie, Poliția Municipiului Aiud a fost sesizata de catre o […] Citește L-AȚI VAZUT? Un copil de 12 ani, care a plecat de acasa și nu a revenit, cautat de familie și polițiști din Alba in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

