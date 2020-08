L-ați văzut ? Un bărbat din Cluj-Napoca este căutat de familie Un barbat în vârsta de 50 de ani, din municipiul Cluj-Napoca județul Cluj, a plecat de la locuința sa în data de 30 iulie, însa nu s-a mai întors. Daca îl vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia!

Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 30 iulie anul curent, MARINA ALEXANDRU-DINU, în vârsta de 50 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la locuința sa și nu s-a mai întors. Daca îl vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 22 de ani, din satul Iclod, județul Cluj, a plecat de la locuinta sa la data de 24 iulie, insa nu s-a mai intors la domiciliu. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 24 iulie, in jurul orei 06.00, FILIP IOAN ANDREI, in varsta de 22 de ani, din comuna Iclod,…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, a plecat de la domiciliu in data de 14 iulie, insa nu s-a mai intors, anunta IPJ Cluj. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia.

- Un barbat in varsta de 38 de ani, din municipiul Dej, județul Cluj, a plecat de la locuinta sa la data de 16 iunie și nu s-a mai intors la domiciliu. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 16 iunie,…

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a gasi un barbat in varsta de 59 de ani, comuna Baciu, județul Cluj, care a plecat de la domiciliu in data de 14 iunie si nu s-a mai intors.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 14 iunie a.c., in jurul orei 11.00, TAKACS…

- Un barbat în vârsta de 81 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, a plecat de la domiciliu în data de 14 iunie, în jurul orei 09:30, însa nu s-a mai întors. „Daca îl vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia!”,…

- O tanara in varsta de 23 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj,a plecat de la locuinta sa la data de 30 martie, insa nu s-a mai intors la domiciliu. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 30…

- Un barbat in varsta de 79 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu in data de 16 mai, in jurul orei 21, insa nu s-a mai intors. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 16 mai, in jurul orei 21.00, BULEA VASILE , in varsta de 79 de ani, din municipiul Cluj-Napoca,…

- O femeie in varsta de 30 de ani, din satul clujean Poiana Fratii, comuna Frata, a plecat de la locuinta sa, in data de 2 mai, insa nu s-a mai intors la domiciliu. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 2 mai a.c., in jurul orei 09.00, CIOTLAUS MIHAELA-VETURI, in varsta de 30 de…