Stiri pe aceeasi tema

- Targoviștenii au un inceput perfect de campionat in Liga a 2-a! Au caștigat toate punctele puse in joc, in cele Post-ul Statistica interesanta pentru Chindia Targoviște! Performanța identica, acum doi ani! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Targoviștenii sunt așteptați la petreceri „in cascada” pana duminica seara, la Piscina Daso Cado. Dj Yaang (Ovidiu Stanescu) aduce distracția „Summer Kiss Post-ul Petreceri „Kiss kiss in the mix”, concursuri și premii, la Piscina Daso Cado, pana duminica apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Targoviștenii au trecut azi de U Cluj și au urcat pe locul 2, cu maximum de puncte, 6 din 6, Post-ul Chindia merge perfect in campionat! Dupa Timișoara, rapune și pe U Cluj! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Targoviștenii au susținut azi, La Buftea, ultimul amical din stagiul de pregatire, urmand ca peste o saptamana sa dispute primul Post-ul Chindia a susținut și ultimul test dinaintea campionatului! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Targoviștenii de la Young Boys, echipa de minifotbal patronata de Daniel Balașa și antrenata de experimentatul Florin Anton, a terminat Post-ul Young Boys și Tiv All Stars, echipele targoviștene care au terminat pe locul 3 și 4 in Campionatul Regional de la Ploiești! apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Targoviștenii care nu au mai prins bilete la meciul Chindia – Voluntari pot urmari partida și pe un ecran uriaș Post-ul Primaria Targoviște va monta in Piața Tricolorului un ecran uriaș pentru vizionarea meciului Chindia – Voluntari apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- 17 autocare și autobuze, plus cateva microbuze, s-au aflat timp de o ora in centrul municipului Targoviște, pentru a prelua Post-ul Targoviștenii au plecat spre mitingul din Capitala. Autocarele i-au preluat din fața sediului PSD apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ziua de 6 iunie a fost una imbucuratoare, cu ploaie și soare, dar spectacolele au decurs conform programului și au Post-ul Targoviștenii sunt așteptați și astazi la spectacolele festivalului Babel apare prima data in Gazeta Dambovitei .