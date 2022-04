L-ați văzut? Copil de 13 ani din comuna Mihalț, căutat de familie și polițiști. A plecat de acasă și nu s-a mai întors L-ați vazut? Copil de 13 ani din comuna Mihalț, cautat de familie și polițiști. A plecat de acasa și nu s-a mai intors Polițiștii din Alba cauta un minor care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea lui sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. Potrivit IPJ Alba, la data de 28 aprilie 2022, in jurul orei […] Citește L-ați vazut? Copil de 13 ani din comuna Mihalț, cautat de familie și polițiști. A plecat de acasa și nu s-a mai intors in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

