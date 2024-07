Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 27 de ani și concubinul ei, in varsta de 32 de ani, acuzați ca au ucis un barbat de 36 de ani, apoi i-au ascuns cadavrul intr-un geamantan, abandonat pe marginea drumului din Pungești, județul Vaslui, au fost prinși in Brașov, marți

- Polițiștii din Vaslui sunt in alerta! Un apel la 112 anunța ca trupul unui barbat a fost gasit abandonat intr-un geamantan pe marginea drumului din satul Pungești.Este vorba despre cadavrul unui barbat in varsta de 50 de ani.Descoperirea macabra a fost facuta la marginea unui drum…

- Barbatul care a ucis-o pe Mariuca, fetița in varsta de numai 8 ani, din Botoșani, a facut primele declarații dupa ce a fost reținut de oamenii legii. Calaul micuței spune ca ii pare rau de ceea ce a facut și a ținut sa menționeze ca se afla sub influența bauturilor alcoolice in momentul in care a comis…

- Gheorghe Dinca, cunoscut ca „Monstrul din Caracal”, incearca sa obțina rejudecarea dosarului in care a fost condamnat definitiv la 30 de ani de inchisoare. “Pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu nu le-am omorat, ci le-am vandut!” Gheorghe Dinca incearca sa scape basma curata de pedeapsa de 30 de ani.…

- Formulele pentru pace in Ucraina, bazate pe dorințe și nu pe situația reala, sint imposibil de discutat. Declarația aparține președintelui rus Vladimir Putin. „Am negociat cu Ucraina mult timp, aproape o luna și jumatate, mai intii la Minsk, apoi la Istanbul. Am ajuns la anumite compromisuri, partea…

- O tanara și-ar fi gasit sfarșitul in mainile iubitului ei, acuzat ca ar fi avut mai probleme din cauza drogurilor. Barbatul și-a recunoscut fapta, spunand ca, de fapt, totul a pornit de la gelozie, dupa ce ar fi consumat iar substanțe interzise. Unul dintre apropiații lui susține ca tanarul ar fi renunțat…

- Un barbat a fost ucis ieri in Crangași de doi tineri in varsta de 16 și 20 de ani. Tinerii l-au lovit pana cand l-au omorat, sub privirile trecatorilor. Barbatul se intorcea de la munca și ar fi vrut sa iși apere copila. Familia a aflat de la un vecin ca a murit.

- Un barbat din Vaslui și-a ranit mortal fiul pe fondul consumului de alcool și al unor probleme psihice netratate. Baiatul era maltrat de tatal sau de ani de zile, care de multe ori il batea fara motiv.