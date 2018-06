Tristan Tate, noul barbat din viața Biancai Dragușanu, este cunoscut ca un adevarat Don Juan in lumea buna din Capitala. (Console si accesorii gaming) Iar sportivul englez nu se dezminte nici dupa ce s-a afișat cu celebra prezentatoare. CANCAN. RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a obținut imaginile care dovedesc ca ”frumușelul” Biancai a petrecut […] The post L-am filmat pe ”frumușel” la terasa cu o sexy-puicuța! appeared first on Cancan.ro .