Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Victor Slav și-au spus adio definitiv, iar blondina a fost surprinsa cu un alt barbat. Este vorba despre luptatorul MMA Tristan Tate. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, l-a intalnit pe britanic in centrul Bucureștiului, la o zi dupa ce a fost vazut sarutandu-se cu prezentatoarea…

- Eliza, fiica Adrianei Iliescu, a susținut examenele la Evaluarea Naționala 2018, iar marți (19 iunie), a aflat rezultatele. Adolescenta in varsta de 13 ani a intampinat probleme la unul dintre examene. (Console si accesorii gaming) Eliza Iliescu a fost notata cu 8.50 la limba și literatura romana, iar…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini cu Catalin Cazacu și Roxana, fiica lui Giani Kirița, in tandrețuri la 5 dimineața, in club. (Promotiile zilei la monitoare) Semn clar ca fostul dinamovist le-a dat ”binecuvantarea”. Bruneta și motociclistul s-au distrat, de…

- Gabriel Enache s-a intors in Romania și profita la maximum de timpul liber pe care il are. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) In ziua in care FCSB a pierdut titlul in Liga 1, mijlocașul a afișat o mina liniștita, semn clar ca transferul la Rubin Kazan […] The…