Stiri pe aceeasi tema

- O minora in varsta de 14 ani din satul Vadul-Leca, raionul Telenești este cautata cu disperare de familie, dar și de poliție. Menționam ca acum doua saptamani, copila a plecat de acasa intr-o direcție necunoscuta și este de negasit. Mama fetei s-a adresat la poliție inca pe 16 martie, iar recent a venit…

- In cursul zilei de astazi, Poliția Romana a facut un alt apel in cazul dispariției unui adolescent din București. Minorul a fost vazut pentru ultima oara in Bucuresti, in jurul orei 13:40, moment in care era imbracat cu un hanorac negru și purta pantofi sport de aceeasi culoare. Autoritațile il cauta…

- Autoritațile au arestat preventiv, pentru 30 de zile, 6 suspecți de trafic de droguri in urma perchezitiilor realizate pe 22 martie, in județul Bacau, potrivit unui comunicat transmis vineri, 24 martie, de Poliția Romana. Potrivit autoritaților, in urma celor opt perchezitii domiciliare au fost depistate…

- Șoferul din Ucraina conducea baut, sambata seara, 11 martie, o autocisterna incarcata cu 30 de tone de combustibil. El a fost prins in trafic de polițiști, in localitatea Cleja, și dat jos cu forta din autovehicul, a informat IPJ Bacau, citat de Agerpres. Autocisterna a fost oprita de politistii rutieri,…

- Aceasta este concluzia unui studiu național, facut de Poliția Romana, publicat sambata, 25 februarie, in care nu se precizeaza insa nici perioada in care s-a facut studiul și nici numarul respondenților. „Poliția Romana, prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalitații, a realizat un amplu…

- Politistii din Bacau au facut publice fotografia si semnalmentele unei fetite in varsta de 11 ani din localitatea Targu-Trotus care a plecat de acasa miercuri si nu a revenit la locuinta familiei. Persoanele care au date despre locul unde s-ar afla copila sunt rugate sa se adreseze Politiei sau sa…

- Un barbat din Strașeni este cautat de familie, dupa acum o saptamana a plecat de acasa și nu s-a mai intors. In ziua dispariției, acesta purta o geaca neagra, blugi albaștri, caciula neagra și pantofi negri.

- O femeie in varsta de 32 de ani, refugiata din Ucraina si care era cazata intr-un centru administrat de Primaria Brasov a fost data disparuta, dupa ce a plecat din centru joi seara iar de atunci nu a mai fost vazuta, informeaza News.ro. Politistii din Brasov fac apel la cetateni ca, daca o vad, sa…