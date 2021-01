Stiri pe aceeasi tema

Mai bine de jumatate din testele efectuate la Cluj pentru COVID-19 au ieșit pozitive in ultimele 24 de ore.

Elevii pregatiti in cadrul programului Academia "Descopera-ti pasiunea in IT" (DpIT) au fost desemnati de autoritatile locale ca fiind liceenii cu cele mai bune rezultate in domeniul Inovației și...

Numarul cazurilor de COVID-19 a ajuns duminica, 13 decembrie, la 4.435 de persoane la nivel național, in condițiile in care s-au facut 14.900 de teste.

- La data de 27 noiembrie, in urma unui apel 112, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean au depistat și oprit in trafic, pe drumul național 17, un autoturism inmatriculat in județul Cluj care se deplasa haotic. La volan a fost identificat un barbat de 36 de ani, din Dej. Acesta a fost testat cu aparatul…

Omul de faceri Augustin Baciu a scos la vanzare hotelul Alpin din Muntele Baișorii (județul Cluj), de 3.800 mp cu 930.000 de euro, redus de la 1,15 milioane de euro inițial, anunța Economica.net.

O femeie de 52 de ani, din Turda, s-a prezentat la IML Cluj, dupa ce a fost snopita in bataie de propriul soț.

- Intre cei doi camionagii a inceput o serie de discutii aprinse, iar de aici pana la atacul cu cutitul a mai fost un singur pas. Unul dintre soferi a fost injunghiat, iar celalalt a fost judecat si condamnat la inchisoare, potrivit Info Chalon. "A spus ca imi va arata cum sa salut ca la Ocna…

La data de 18 octombrie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, polițiștii județului Cluj, impreuna cu reprezentanții altor structuri cu atribuții in domeniu au acționat in scopul limitarii...