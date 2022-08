Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce unele locuri din țara sunt foarte cunoscute și moderne, o stațiune din Romania arata ca un sat uitat de lume! De ce aleg turiștii sa mearga acolo pentru tratament, chiar daca locul nu este dezvoltat.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , a declarat ca nu vor mai fi restrictii din cauza COVID-19, in Romania, dar vor fi recomandari. Ministrul Alexandru Rafila a vorbit vineri seara, la Digi 24, despre introducerea de noi restricții din cauza COVID-19 , de un posibil lockdown dar și de ce se va…

- Profesorul universitar de economie Bogdan Glavan sustine ca pretul va depinde de evolutia cererii si ofertei, dar un lucru este cert: „cantitatea tranzactionata scade”. Economistul Iancu Guda aduce 10 argumente in favoare scaderii preturilor, inclusiv estimarea Bacii Centrale Europene in acest sens.

- Istoria se repeta, iar bancile dau semnalul ca piața imobiliara s-ar putea prabuși. Dobanzile au ajuns la cel mai mare nivel din ultimii noua ani dupa ce indicele ROBOR a depasit deja pragul psihologic de 6%. Astfel, instituțiile financiare se așteapta sa inaspreasca condițiile de acordare a creditelor,…

- Polițiștii Serviciului Investigatii Criminale si cei ai Serviciului Arme, Explozivi Substante Periculoase din cadrul I.P.J. Hunedoara, cu sprijinul politistilor Directiei Operatiuni Speciale, au depistat in trafic, pe 4 iunie 2022, in jurul orei 17.00, pe autostrada A1, intre localitatile Ilia si…

- Un barbat și-a amenințat cu moartea fosta nevasta și soacra. A fost prins pe A1, intre Ilia și Deva cu un intreg arsenal asupra sa Un barbat care și-a amenințat cu moartea fosta nevasta și soacra, a fost prins de polițiști cu un intreg arsenal asupra sa. Mai exact, barbatul din Hunedoara și-a cumparat…

- Jurnalist britanic celebru, talharit in Parcul Botanic din Timișoara. Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia și Flavors of Romania, aflat in Timișoara pentru a filma un clip de promovare al județului Timiș, a fost talharit in Parcul Botanic.

- Pe langa facturile mai mari la energie, motorina mai scumpa cu 45% de la inceput de 2022 incoace si razboiul din Ucraina care scumpeste alimentele, socul infla­tionist din Romania, prin cea mai ridicata inflatie din ultimii 18 ani, mai vine cu o situatie complicata: sca­derea economiilor pentru batranete…