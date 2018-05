L-a intalnit pe un site matrimonial si a devenit obsedata de el! E halucinant ce a facut tanara timp de cateva luni. I-a dat peste 65.000 de mesaje. Ce contineau

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Arizona a fost arestata si acuzata de hartuire, dupa ce i-a trimis nu mai putin de 65.000 de mesaje unui barbat pe care il cunoscuse online. Jacqueline Ades i-a spart apoi casa si a facut o baie in cada acestuia, relateaza ABC News. Jacqueline l-a cunoscut pe barbat pe un site de dating,…

- O femeie din Arizona, SUA, a fost arestata și acuzata ca l-a urmarit și harțuit pe un barbat pe care il cunoscuse online. Jacqueline Ades i-a trimis acestuia peste 65.000 de mesaje, in decursul a cateva luni, uneori peste 500 de mesaje intr-o singura zi, și i-a spart casa, scrie ABC News.

- Un fost presedinte al Comisiei Nationale pentru Siguranta Transporturilor (NTSB) din Statele Unite ofera consultanta in domeniul sigurantei pentru Uber, in urma unui accident fatal produs in Arizona in care a fost implicat un automobil autonom al startup-ului.

- O femeie din Statele Unite ale Americii și-a propus sa ramana veșnic tanara, așa ca nu s-a uitat la bani pentru a-și atinge scopul. Acum are 73 de ani, a cheltuit 13 milioane de dolari, dar nu regreta. Unii spun ca arata ca o puștoaica și ca mulți barbați intorc capul dupa ea. Peste 13 […] The post…

- Duminica dimineața, astronomii de la Observatorul Steward din Arizona (S.U.A) au descoperit un asteroid uriaș care se apropia cu viteza de Pamant. Mai exact, cu 106.497 km/h. L-au numit 2018 GE3 și au estimat ca are diametrul de 110 metri. Oamenii de știința au calculat ca va trece pe langa planeta…

- In familia Anameriei Prodan este un Paște trist, dureros… Mama celebrei impresare este internata in spital, iar fiicele sale au decis sa petreaca aceste sarbatori sfinte alaturi de ea. In aceasta dimineața, dar și ieri, fata cea mare a Ionelei Prodan a transmis trei mesaje care i-au sensibilizat pe…

- Carmen Șerban este șocata! Nu mai are voie sa calce taramul american. Artista a explicat motivul uluitor pentru care are interzis Statele Unite ale Americii. Totul a plecat in urma cu doar cateva zile. ”Pe 21 aveam un zbor cu o companie aeriana, care s-a anulat, credeam eu din cauza vremii. Am fost…