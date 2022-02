Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan l-a tot acuzat pe Laurențiu Reghecampf ca i-ar fi luat bunurile și banii din casa, insa acum antrenorul spune și partea lui de adevar. Pentru prima data, Reghecampf vorbește despre ce s-a intamplat intre el și Anamaria Prodan.

- Scandalul continua intre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. Celebrul antrenor pune paie pe foc in razboiul dintre el și mama copilului sau. Barbatul vine acum cu declarații despre relația sa cu iubita impresara. Cum se simte acum și ce regreta? Acesta a vorbit in premiera despre episodul violent…

- Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf e inca in desfașurare, asta dupa ce antrenorul a parasit-o pentru a fi impreuna cu Corina Caciuc. Dupa ce și-au aniversat 15 ani de la nunta, acesta a plecat cu tanara de 28 de ani, insa abia acum s-a aflat de cand sunt cei doi impreuna, de fapt.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțeaza dupa 13 ani de casnicie, cei doi avand impreuna un fiu adolescent, pe nume Laurențiu jr, pe care-l alinta Bebeto. Cum prima infațișare a divorțului are loc pe 7 februarie, noi detalii ies la iveala in privința relației pe care Reghe o are cu amanta…

- Anamaria Prodan a vorbit deschis despre relația cu Dan Alexa, clarificand povestea de acum cațiva ani, cand a fost surprinsa dandu-i un pumn antrenorului, in vestiar. Invitata in cadrul podcastului lui Codin Maticiuc, fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf a spus tot adevarul. Ce dezvaluiri incredibile…

- Corina Caciuc a ajuns in atenția presei, dupa ce s-a aflat de relația ei cu Laurențiu Reghecampf. Mulți s-au intrebat cu ce se ocupa iubita antrenorului dupa ce au existat o mulțime de zvonuri despre meseria ei. Raspunsul a venit chiar de la Corina Caciuc, iar iubita lui Reghe a vorbit despre afacerea…

- Despartirea dintre Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf capata noi proportii, dupa ce antrenorul a fost surprins prin Bucuresti alaturi de amanta care-i va aduce pe lume un nou mostenitor. Impresara de fotbalisti "a luat foc" cand a vazut imaginile si a avut un mesaj dur legat de cel care i-a fost…