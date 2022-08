Cu doua saptamani in urma, Becali il considera pe Vadim Rața un fotbalist suficient de bun ca sa-l ajute in lupta pentru titlu. Acum il trimite inapoi la Voluntari și accepta sa piarda bani doar ca sa scape de el Daca nu ești foarte tanar, astfel incat Becali sa spere ca te va putea vinde cu cateva milioane de euro, trebuie sa joci grozav chiar in prima repriza pe care o prinzi la FCSB sau ajungi deja sa fii in pericol de a fi dat afara. ...