Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni au iesit in strada la Brasov pentru a-l sustine pe Calin, tanarul de 29 de ani care are nevoie urgent de transplant de plamani. Tanarul cere, sprijinit de familie si de prieteni, accelerarea programului de transplant din Romania, mai ales in situatia in care parteneriatul cu clinica vieneza…

- Preotul Sorin Croitoru dezvaluie ce mai simpla cale de scapa de dușmani. „Am avut mulți dușmani în viața mea.. Acum nu-i mai am. Ce s-a întâmplat? Vazând ca nu-i pot birui, i-am iubit! Și au disparut.. ca dușmani! Au trecut în registrul PRIETENI.…

- Un eveniment ce a urmarit strangerea banilor necesari pentru Crispin Voinescu, un baiețel de doar 14 ani care se lupta cu o boala severa. Ilinca, Lidia Buble, Ristei, Margineanu si Mandinga, vedetele serii.

- Duminica, un incendiu devastator a izbucnit în centrul comercial „Winter Cherry" din Kemerovo. Focarul a fost localizat la ultimul etaj, unde se aflau câteva sali de cinema și zone de joaca pentru copii. Potrivit ultimelor date, 67 de persoane și-au pierdut viața în…

- A facut trei ani si mai bine de detentie, a iesit crezand ca va avea puterea sa-si schimbe viata, aproape a cazut din nou, dar intr-o zi a renuntat la vicii si la anturajul nociv. Acum le povesteste fostilor colegi de detentie ca exista viata onesta dupa inchisoare.

- Victimele au ajuns la spital cu taieturi pe brate, urechi, fata si torace. Astfel, un pacient in varsta de 28 de ani din Podu Iloaiei prezenta un traumatism cranio-cerebral cu pierderea cunostintei, multiple plagi taiate la nivelul bratului drept, arcada sprancenara stanga si pe urechea stanga. Pacientul…

- Edwin Jackson, aparatorul echipei de fotbal american Indianapolis Colts, a incetat din viata la varsta de 26 ani, in urma unui accident rutier produs duminica, informeaza agentia EFE. Jackson calatorea la bordul unui vehicul Uber, pe o autostrada din Indiana, in momentul in care a inceput…

- Preotul misionar Dan Damaschin deruleaza mai multe proiecte pentru familiile nevoiase, cu multi copii, din comunele judetului Iasi. In februarie, parintele ofera unor elevi silitori o excursie la munte.