Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la OMS, deputatul Alexandru Rafila (PSD), a calificat ca fiind o „lamentare” fara nicio legatura cu realitatea faptul ca ministrul Sanatații a pus la indoiala cifrele oficiale despre pandemie și vaccinare. Citește și: Judecatorii CCR explica de ce nu pot crește pensiile…

- sursa foto: Info Sud-Est Fostul primar al Constanței Radu Mazare a fost achitat definitiv in dosarul terenurilor din centrul stațiunii Mamaia, vandute la prețuri derizorii. Speța a fost instrumentata de DNA Constanța, iar procurorii au aratat in rechizitoriu cum 1,5 hectare de teren aferent al Palatului…

- sursa foto: Info Sud-Est Fostul primar al Constanței Radu Mazare a fost achitat definitiv in dosarul terenurilor din centrul stațiunii Mamaia, vandute la prețuri derizorii. Speța a fost instrumentata de DNA Constanța, iar procurorii au aratat in rechizitoriu cum 1,5 hectare de teren aferent al Palatului…

- sursa foto: Info Sud-Est Fostul primar al Constanței Radu Mazare a fost achitat definitiv in dosarul terenurilor din centrul stațiunii Mamaia, vandute la prețuri derizorii. Speța a fost instrumentata de DNA Constanța, iar procurorii au aratat in rechizitoriu cum 1,5 hectare de teren aferent al Palatului…

- Fostul primar al Constantei Radu Mazare a fost achitat, luni, de Curtea de Apel Constanta intr-un dosar al DNA in care a fost judecat pentru ca ar fi vandut la pret subevaluat mai multe terenuri din Mamaia, cu un prejudiciu estimat de procurori de aproximativ patru milioane de euro. Decizia Curtii de…

- Judecatorii din Constanța au decis achitarea fostului primar al orașului, Radu Mazare, in dosarul in care era acuzat de evaziune fiscala. Alaturi de el a mai fost scutita de pedeapsa și partenera lui de afaceri, alaturi de care era cat pe ce sa incalce legea. Cați ani ar fi trebuit sa petreaca cei doi…

- Un caz de incest petrecut in comuna Vințu de Jos, județul Alba, a ieșit la suprafața in urma a mai bine de doi ani de judecata pe rolul instanțelor din județ. Deși in prima instanța, la Judecatoria Alba Iulia, inculpatul a fost achitat, in urma apelului facut de procurori, magistrații Curții de Apel…

- Initial, dosarul a fost solutionat de Judecatoria Harsova, prin decizia 93 2020, prin incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului Ioan Suciu. In prezent, dosarul se afla pe rolul Curtii de Apel Constanta, instanta ce va lua o decizie definitiva.Curtea de Apel Constanta a stabilit primul…