Kyriakos Mitsotakis: Accidentul feroviar din Grecia s-a datorat `în principal` `unei erori umane tragice` Poliția greaca a declarat pentru CNN ca l-a arestat miercuri pe directorul unei gari din Larissa, ca parte a unei anchete preliminare. Ministrul transporturilor din țara a demisionat miercuri, spunand ca sistemul feroviar pe care guvernul l-a moștenit „nu corespunde standardelor secolului 21", potrivit CNN.

- Premierul Greciei a declarat ca o eroare umana tragica ar fi cauza celei mai grave tragedii feroviare din țara. Kyriakos Mitsotakis a vizitat anterior locul tragicului accident din apropiere de orasul Larissa, unde un tren de persoane s-a ciocnit frontal cu un tren de marfa, informeaza Rador. …

- Bilantul deceselor accidentului feroviar din Grecia a ajuns, miercuri seara, la 43. De asemenea, 57 de persoane erau miercuri in spital, dintre care 6 la terapie intensiva, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pana in acest moment nu au fost primite solicitari de asistența consulara in legatura cu accidentul feroviar din Grecia, care s-a soldat cu decesul a 38 de persoane și cu ranirea unui numar de aproximativ 66 de persoane, anunța MAE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

