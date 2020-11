Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, astazi la ora 9.00 la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 6.575 de persoane declarate vindecate. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 23 persoane diagnosticate cu Covid – 19, in același…

- Cantareata americana Lana del Rey a lansat vineri in intreaga lume piesa "Let Me Love You Like A Woman", primul single al viitorului sau album de studio, intitulat "Chemtrails Over The Country Club", relateaza EFE. Cantareata a facut personal acest anunt pe contul sau de…

- Situația epidemiologica in evoluție din Europa ridica mari ingrijorari: numarul zilnic de cazuri și spitalizari este in creștere, Covid-19 fiind cea de-a cincea cauza principala de deces, atingand nivelul de 1.000 de decese pe zi. Declarația a fost facuta de Hans Henri P. Kluge, directorul regional…

- Belgia a depasit miercuri pragul de 10.000 de morti din cauza noului coronavirus, potrivi cifrelor date publicitatii de Institutul pentru Sanatate Publica Sciensano, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Belgia a raportat 10.001 decese, dintre care 13 in ultimele 24 de ore, potrivit bilantului cotidian…

- Artista de 52 de ani, Kylie Minogue, a lansat in aceasta saptamana piesa „Magic”, o poveste despre iubirea ei, anunța MEDIAFAX.Cantareata australiana Kylie Minogue traieste o poveste de iubire alaturi de Paul Solomons. Kylie spune ca el este alesul. Artista si directorul de creatie…

- La 52 de ani Kylie Minogue este in culmea fericirii! Cantareața și-a gasit din nou fericirea, dupa o dureroasa desparțire, iar acum traiește o frumoasa poveste de dragoste. Artista i-a dedicat o melodie celui care i-a fost alaturi in momente grele ale vieții.

- Noua carte a cantareței Lady GaGa, scrisa impreuna cu mama sa, Cyntia, ‘Channel Kindness’, este inspirata de problemele mentale pe care artista le-a avut in copilarile. Autoarea hit-ului ‘Rain On Me’ și mama sa, Cyntia Germanotta, au colaborat la ‘Channel Kindnes’’ – o colecție de 51 de povești despre…

- Cantareata de origine australiana Kylie Minogue a lansat videoclipul piesei „Say Something”, dupa doua saptamani de la prezentarea noului single, potrivit news.ro.Piesa va fi inclusa pe albumul „Disco”, al 15-lea al artistei, iar videoclipul este regizat de Sophie Muller. „Say Something”…