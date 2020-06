Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai bine platiti artisti in anul 2020. Cat au castigat Kanye West, Elton John si Ariana Grande? Revista Forbes a dat publicitatii lista celor mai bine platite celebritati in 2020. Iar Kanye West se afla pe primul loc in topul celor mai bine platit muzicieni si pe locul doi in clasamentul celor mai…

- Revista Forbes, care in luna martie a anuntat ca Kylie Jenner, vedeta unor emisiuni de tipul reality show, a devenit cea mai tanara miliardara prin forte proprii, a precizat vineri ca nu mai considera averea acesteia ca avand o atat de mare valoare, informeaza Reuters.

- Lovitura pentru Kylie Jenner! Revista americana Forbes i-a retras titlul de „cel mai tanar miliardar prin forțe proprii” pe care i l-a atribuit surorii lui Kim Kardashian in martie 2019. Vedeta este acuzata ca a mințit cu privire la averea sa.

- Simona Halep este de acord cu propunerea lui Roger Federer, aceea de unificare a WTA și ATP. De asemenea, fostul lider mondial al ierarhiei feminine mai cere premii egale cu ale barbaților la toate întrecerile. Simona vrea premii egale între barbați și femei "Cred ca…

- Australianul Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, sustine ideea fuziunii forurilor care conduc circuitul masculin (ATP) si pe cel feminin (WTA), el considerând ca tenisul ar fi astfel mai simplu penru sportivi si pentru fani, relateaza Reuters.Roger Federer a sugerat fuziunea, miercuri,…

- Rapperul american Kanye West este oficial miliardar, potrivit editorilor revistei Forbes.Muzicianul si-a sporit averea mai ales dupa colaborarea cu compania Adidas, pentru care a lansat linia de pantofi sport Yeezy. Pantofii sunt vanduti pentru minimum 200 de dolari perechea. Restul averii…

- Kylie Jenner, in varsta de 22 de ani, ocupa prima pozitie in topul Forbes al celor mai tineri bogatasi din lume care au ajuns in fruntea clasamentului prin forte proprii. Ea a ocupat in premiera aceasta pozitie anul trecut dupa ce averea ei a depasit un miliard. Recent, Kylie a reușit din nou sa atraga…

- O mare parte a amenzilor dictate impotriva cluburilor si jucatorilor brazilieni de fotbal vor fi directionate catre un fond pentru lupta impotriva pandemiei de coronavirus, a anuntat, luni, Tribunalul sportiv brazilian, citat de Reuters. Tribunalul a precizat ca, avand in vedere ca ligile de fotbal…