Real Madrid a primit o lovitura puternica in vara, cand Kylian Mbappe a refuzat o mutare pe Santiago Bernabeu in favoarea unei șederi prelungite la Paris Saint-Germain. Atacantul a ajuns chiar sa semneze o prelungire de contract extraordinara la PSG, care i-a acordat puteri suplimentare la club. Cu toate acestea, la cateva luni de la inceperea noului sezon, se pare ca relația dintre PSG și Mbappe s-a destramat complet. Acest lucru a fost raportat de Mario Cortegana de la MARCA, care sugereaza ca francezul vrea acum sa plece de pe Parc des Princes in urmatoarea perioada de transferuri din ianuarie…