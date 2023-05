Stiri pe aceeasi tema

- Borussia Dortmund a reușit o victorie categorica pe teren propriu, in confruntarea cu Wolfsburg, scor 6-0, in etapa a 31-a din Bundesliga și spera la un pas greșit al liderului Bayern in ultimele trei etape.

- La primul meci cu Thomas Tuchel antrenor, Bayern Munchen, campioana en-titre din Bundesliga, va infrunta liderul Borussia Dortmund, in etapa 26 de campionat. Partida programata la ora 19:30 va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 1 și DigiSport 1. Rezultatele și programul etapei 26 din…

- Franța – Olanda și Suedia – Belgia au fost meciurile serii in preliminariile pentru EURO 2024 și au putut fi urmarite LIVE SCORE pe AS.ro. Vicecampioana mondiala a inceput in forța campania de calificare pentru EURO 2024, iar Kylian Mbappe a stralucit din nou, reușind o „dubla”. Romelu Lukaku s-a distrat…

- Sergi Roberto (31 de ani), unul dintre capitanii de la FC Barcelona, a declarat ca il așteapta pe Leo Messi inapoi pe Camp Nou. Roberto, folosit mijlocaș impotriva lui Real Madrid, a marcat și a contribuit la victoria Barcelonei cu marea rivala, 2-1. Dupa meci, el a fost declarat ca jucatorii liderului…

- FC Barcelona s-a impus la limita, scor 1-0, pe terenul lui Athletic Bilbao, intr-un meci din runda cu numarul 25 din La Liga. Oaspeții au inceput bine partida și au ratat prima ocazie de a marca prin Ferran Torres, in minutul 2. Extrema catalanilor a trimis puțin pe langa poarta lui Agirrezabala. …

- Liverpool a obținut o victorie istorica in fața lui Manchester United! Tot astazi, Barcelona s-a distanțat la 9 puncte de Real Madrid, dupa rezultatele inregistrate in etapa a 24-a din La Liga. In Serie A, AS Roma a rapus Juventus in derby-ul de pe Stadio Olimpico. Toate meciurile tari din campionatele…

- Kylian Mbappe a intrat in istoria lui PSG! Superstarul parizian a reușit o „dubla” impotriva lui Marseille și a egalat un record impresionant. Francezul a fost cel mai bun om de pe teren in derby-ul Franței și a inscris de doua ori pentru a aduce victoria oaspeților. Kylian Mbappe a intrat in istoria…

- Real Madrid a obținut o victorie extrem de importanta in deplasarea cu Osasuna, scor 2-0, in La Liga. Tot sambata, Manchester City a facut un pas greșit in Premier League. Echipa lui Pep Guardiola a remizat cu Nottingham Forest, scor 1-1, și a ramas la doua puncte in spatele liderului Arsenal. „Tunarii”…