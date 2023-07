Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron isi amana vizita de stat in Germania, ce era prevazuta de duminica seara pana marti, a anuntat presedintia germana intr-un comunicat, dupa patru zile de revolte in Franta, transmit AFP, dpa si Reuters. ‘Presedintele francez Macron a discutat astazi prin telefon cu…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, iși amana vizita programata in Germania, ca urmare a violențelor din Franța. Aceasta urma sa fie prima vizita de stat in Germania a unui președinte francez din ultimii 23 de ani și ar fi trebuit sa dureze trei zile, potrivit BBC.

- Un total de 45.000 de politisti si jandarmi au fost mobilizati in Franta in noaptea de vineri spre sambata in incercarea de a stopa violentele care zguduie tara dupa moartea lui Nahel, tanarul de 17 ani cu cazier care circula fara permis de conducere si care a fost ucis

- Mai mulți copii au fost injunghiați in orașul francez Annecy, situat in sud-estul țarii, la aproximativ 200 de kilometri de Lyon. Atacul sanngeros a avut loc la un loc de joaca. UPDATE. Palatul Elysee transmite ca președintele Emmanuel Macron „urmarește situația”, conform BFMTV. UPDATE. Numarul victimelor…

- Mai mulți copii au fost injunghiați in orașul francez Annecy, situat in sud-estul țarii, la aproximativ 200 de kilometri de Lyon. Atacul sanngeros a avut loc la un loc de joaca. UPDATE. Palatul Elysee transmite ca președintele Emmanuel Macron „urmarește situația”, conform BFMTV. UPDATE. Numarul victimelor…

- Un asistent medical din Germania a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru doua crime și șase tentative de crima, dupa ce a sedat pacienții pentru ca aceștia sa nu-l deranjeze la serviciu, deoarece avea nevoie de somn, fiind baut.Din cauza gravitații deosebite a infracțiunilor, tribunalul din…

- Reprezentantul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice din 2019 si fost ambasador in Rusia, Li Hui, incepe luni, 15 mai, un turneu in Ucraina, in Rusia si in alte orase europene in cadrul unei calatorii despre care Beijingul afirma ca urmareste sa discute o ”reglementare politica” a crizei ucrainene,…

- Reuniti de duminica la Karuizawa, intr-o regiune muntoasa japoneza, sefii diplomatiilor principalelor tari industrializate se angajeaza sa faca sa plateasca ”scump” tarile care furnizeaza o asistenta Rusiei in Razboiul din Ucraina. Top diplomats from G7 countries meet in Japan’s Karuizawa for talks…