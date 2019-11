Kuweit: sute de manifestanți au protestat împotriva corupției Sute de persoane au manifestat miercuri seara în fața parlamentului kuweitian pentru a protesta împotriva corupției din instituții, într-o țara unde acest gen de proteste a generat adesea crize politice, scrie AFP.



Acest protest intervine într-un context de mișcari de contestare populara împotriva corupției în Liban și în Irak, țara vecina cu Kuweitul.



Deputații kuweitieni, printre rarii din regiune aleși prin vot universal, denunța în mod regulat corupția din cadrul guvernului și Parlamentului.



Manifestanții s-au adunat în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis, ieri, modificarea programului de lucru al deputatilor pe saptamana viitoare astfel incat luni va fi sedinta comuna a Parlamentului privind investirea Guvernului, urmand ca restul saptamanii sa fie activitate in circumscriptiile electorale, potrivit Agerpres.…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit joi in sedinta comuna pentru dezbateri si vot asupra motiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dancila, informeaza AGERPRES . UPDATE ORA 10.45 Viorica Dancila, in plenul reunit al Parlamentului: Motiunea – semnata de aceiasi oameni…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit joi in sedinta comuna pentru dezbateri si vot asupra motiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dancila, informeaza AGERPRES . UPDATE ORA 10.45 Viorica Dancila, in plenul reunit al Parlamentului: Motiunea – semnata de aceiasi oameni…

- Comandamentul militar irakian a recunoscut luni ca a facut 'uz excesiv de forta' in ciocnirile cu protestatarii in bastionul siit Sadr City din Bagdad, soldate cu 13 morti in cursul noptii de duminica spre luni, potrivit unor surse de politie si medicale citate de AFP, sau cel putin 15, conform unor…

- Premierul Adel Abdul Mahdi a facut apel la calmarea tensiunilor dupa ce 190 de persoane au fost ranite vineri in capitala. "Este groaznic ca exista atat de mulți morți, raniți și distrugere", a declarat Marele Ayatollah Ali al-Sistani. "Guvernul și parțile politice nu au raspuns cererilor…

- Presedintele Romaniei nu mai putea exercita atributia constitutionala de numire a membrilor Guvernului fara ca, in contextul unor evenimente ce au determinat modificarea coalitiei politice ce a asigurat, pana in prezent, guvernarea, sa existe acordul prealabil al Parlamentului, precizeaza Curtea…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat astazi impotriva ordinii de zi propusa de conducerea Cmaerei Deputatilor si a Senatului privind motiunea de cenzura, care stabilea ca votul pentru trantirea Guvernului sa aiba loc sambata. La victoria Opozitiei au contribuit si cativa parlamentari PSD, printre…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat miercuri, dupa sedinta CCR, ca presedintele trebuia sa-si exercite rolul de mediator si sa cheme partidele politice la consultari "pentru a putea sa fie degajata o majoritate parlamentara care sa asigure sprijinul necesar unei bune functionari…