- Toti ministrii din Kuweit si-au prezentat marti demisia premierului, la doar o luna dupa formarea guvernului, din cauza unor dispute cu Parlamentul, a informat agentia oficiala de presa Kuwait News Agency, relateaza AFP potrivit Agerpres. Vicepremierul seicul Hamad Jaber Al-Ali Al-Sabah i-a prezentat…

- Arabia Saudita isi redeschide spatiul aerian si frontierele terestre si maritime cu Qatarul dupa mai bine de trei ani de intrerupere a legaturilor diplomatice dintre cele doua tari din Golf, a anuntat luni ministrul de externe al Kuweitului, relateaza AFP. ''Pe baza unei propuneri a emirului…

- Guvernul Republicii Moldova, in frunte cu premierul Ion Chicu, isi va da demisia miercuri, in ziua in care Parlamentul urma sa examineze o motiune de cenzura. Anuntul a fost facut de premier in cadrul unui briefing de presa organizat de seful statului in functie, Igor Dodon, in ultima sa zi de mandat…

- Emirul Kuweitului, seicul Nawaf al-Ahmad Al Sabah, a numit luni un nou guvern, cu noi ministri la Aparare, Petrol si Finante, in contextul in care aceasta monarhie din Golf trece prin cea mai grava criza economica de decenii, transmit dpa si Reuters, potrivit AGERPRES. Guvernul precedent a…

- Premierul Ludovic Orban afirma, intrebat fiind daca a luat in calcul posibilitatea de a-si da demisia in urma incendiului de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, ca nu are motive sa demisioneze. "Nu, am sa va spun sincer, pentru ca nu am niciun motiv sa-mi dau demisia. Ceea ce s-a intamplat la…

- Managerul Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, Lucian Micu, și-a anunțat demisia pe Facebook: „Unii cu medicina, alții cu banii. Intre acestea mai apare și politica”. Decizia vine dupa ce 10 oameni și-au pierdut viața in incediul de la ATI.

- Directorul pentru infracțiuni electorale din secția de integritate publica a Departamentului de Justiției din SUA, care investigheaza incalcarile la alegeri, Richard Pilger, a demisionat, relateaza CNN și NBC News, citand un e-mail de la oficial catre colegii sai. Demisia oficialului guvernamental vine…

- Presedintele demisionar al Kosovo Hashim Thaçi, inculpat pentru crime de razboi în conflictul împotriva fortelor sârbe, se prezinta pentru prima data luni în fata unui tribunal special la Haga, la câteva zile dupa ce a fost arestat, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Fost…