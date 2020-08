Kuwaitul nu mai poate plăti salariile bugetarilor din toamnă Ministrul Finantelor din Kuwait a informat Parlamentul ca trezoreria dispune de lichiditati în valoare de aproximativ 7 miliarde de dolari si nu va putea plati salariile începând din toamna, scrie Bloomberg.



Pierderile economice s-au accentuat în Kuwait o data cu prabusirea pretului petrolului, în primavara.



Ministrul Finanțelor, Barak Al-Sheetan, a anunțat Parlamentul ca trezoreria mai dispune de lichiditati în valoare de 6,6 miliarde de dolari (2 miliarde de dinari) si nu va putea plati salariile începând cu luna noiembrie.



