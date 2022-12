Stiri pe aceeasi tema

- Conductorul pensionar care a ucis trei kurzi la Paris vineri, intr-un atac armat la un centru cultural kurd, a recunoscut, in timpul arestului preventiv, ca nutreste o ”ura patologica fata de straini” si ca a ”vrut mereu sa asasineze migranti si straini”, anunta duminica, de Craciun, Parchetul din…

- Pensionarul francez care a recunoscut ca a ucis trei kurzi, vineri, la Paris, a mers mai intai intr-o suburbie din apropiere, cu o populatie mare de imigranti, „pentru a ucide straini”, fata de care a marturisit ca simte o „ura patologica”, a anuntat, duminica, parchetul francez.

- Pensionarul francez suspectat ca este ucis trei kurzi și a ranite alte trei persoane in apropierea unui centru cultural kurd din Paris susține ca a acționat pentru ca este „rasist”, potrivit Agerpres, care citeaza AFP.

- Doua persoane au murit dupa ce au fost lovite de gloante, vineri, la Paris, a anuntat Parchetul francez, precizand ca au fost de asemenea ranite alte patru persoane, dintre care doua se afla in stare foarte grava, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.roA fost declansata o ancheta pentru asasinat,…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus plasarea sub control judiciar a unui tanar de 21 de ani, din comuna Bistret, acuzat de comiterea infractiunilor de ucidere din culpa si parasirea locului accidentului. Tanarul ar fi ucis un pieton de 48 de ani, in urma unui accident produs in seara zilei de…

- Tribunalul Special din Paris i-a condamnat marti, 13 decembrie, la pedepse intre doi si 18 ani de inchisoare pe cei opt acuzati pentru atentatul de la Nisa , comis in 2016 si soldat cu 86 de morti si peste 450 de raniti, transmit agențiile France Presse si Reuters, preluate de Agerpres . Pe 14 iulie…

- Doi barbați au murit impușcați, joi, in timp ce se aflau intr-un bar LGBT din Bratislava, a anunțat poliția slovaca. Potrivit presei locale, este vorba despre un atac armat homofob. Suspectul, un tanar de 19 ani, a fost gasit mort, scrie BBC.

- El este acuzat ca ar fi lasat copiii nascuți prematur ”sa moara sau ii omora chiar el pentru a nu mai ocupa un loc in incubator”, arata avocatul Cuculis.Ginecologul va fi audiat astazi, la Parchetul de pe langa Tribunalul București.Potrivit avocatului Cuculis, din declarațiile date de asistente și cadre…