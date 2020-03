Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile germane se asteapta ca un numar record de 2,15 milioane de persoane sa recurga in acest an la un program de lucru mai scurt in conditiile in care pandemia de coronavirus provoaca haos pe piata muncii, se arata intr-un document al Ministerului Muncii din Germania consultat de Reuters,…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana a venit cu o propunere, menita sa ne ajute intregul mediu de business sa treaca peste criza provocata de coronavirus. Propunerea vorbeste despre un model care a dat roade in Germania, acela in care angajatorii lupta pentru angajatii lor pentru ca,…

- Comunitatea germana de business din România, care a creat peste 270.000 de locuri de munca în țara noastra, propune o soluție care în Germania a dat roade și în trecut: protejați-va forța de munca ce cu greu a fost pregatita și susțineți unitatea în acțiune între…

- Masuri cu privire la frontierele externe ale Uniunii Europene vor fi luate in cateva ore, potrivit unui acord la care au ajuns luni presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel si presedintii Consiliului European si Comisiei Europene, Charles Michel si Ursula von der Leyen,…

- 18 copii se afla printre cele 52 de persoane ranite de șoferul unei mașini care a intrat luni în mulțimea care participa la un carnaval în Volkmarsen, a spus joi poliția regionala, care a adaugat ca unele dintre victime sunt în stare critica. De asemenea, înca nu este clar motivul…

- Germania a sfidat razboiul comercial al lui Trump. Cea mai mare economie a UE a terminat anul cu cel mai ridicat excedent de cont curent la nivel global Germania a inregistrat si in 2019 cel mai ridicat excedent de cont curent la nivel global, in pofida escaladarii tensiunilor comerciale, o estimare…

- Tranziția de la mașini tradiționale catre mașini electrice ar putea elimina 410.000 de locuri de munca din industria auto germane pana in anul 2030, informeaza luni cotidianul german Handelsblatt, preluat de Reuters, potrivit Mediafax.Doar in ceea ce privește producția de motoare și transmisii…

- 2019 a trecut fara sa fi lasat in urma realizari semnificative. A fost un an al disputelor nu doar pentru ca au fost doua randuri de alegeri, ci pentru ca Romania nu si-a propus sa realizeze lucruri deosebite. Pentru a ne da seama daca a fost un an bun sau un an rau luam diferite repere. Daca luam drept…