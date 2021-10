KUNGS te invita la dans prin lansarea piesei „LIPSTICK”

In urma succesului impresionant al melodiei „Never Going Home”, DJ-ul francez de 24 de ani, Kungs, iși dezvaluie astazi, 29 octombrie 2021, noul single intitulat „Lipstick”. „Lipstick” vine dupa mega hit-ul pe care Kungs l-a lansat vara aceasta, „Never Going Home”, care a intrat in topurile muzicale din toata Europa și care a acumulat peste 160 de milioane de stream-uri la nivel global. De asemenea, single-ul a fost primit certificari de platina și aur de la mai multe țari din Europa și a petrecut saptamani la rand in topurile radio din numeroase țari. Inspirat de atmosfera mediteraneana a petrecerilor…