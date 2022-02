Kungs a lansat melodia Clap Your Hands

In Franța și in intreaga lume, Valentin Brunel AKA Kungs a a devenit noua fața a muzicii electronice franceze datorita piesei sale de succes „This Girl”( vs Cookin’ On 3 Burners). Datorita acestui fapt, in 2016, a devenit cel mai cautat artist francez din lume pe Shazam. Patru ani mai tarziu, dupa ce a susținut spectacole live și DJ seturi in toata lumea, cu apariții notabile la cele mai prestigioase festivaluri internaționale (Coachella, Lolapalooza, TomorrowLand, Ultra Music Festival, Summer Sonic), Kungs a inițiat un adevarat club digital numit Club Azur, pentru a face fața pandemiei globale.…