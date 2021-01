Un fruct mic cat o nuca, portocaliu, cu o coaja lucioasa, kumquat este cel mai mic membru din familia citricelor. La fel ca suratele lui mai mari, micul kumquat este bogat in vitamina C și betacaroten, precum și in antioxidanți, flavonoizi și uleiuri volatile aromate. Fructul kumquat este numit adesea portocala in miniatura. Coaja lui seamana cu cea de portocale, iar parfumul amintește de suratele lui mai mari. Dar kumquat este mult mai mic, cam cat o maslina mai mare sau cat o pruna de pe la noi, are o forma alungita, este mai dulce, mai parfumat decat portocalele și, in plus, se consuma cu…