- Președintele Maia Sandu a fost solicitata sa comenteze victoria obținuta de Sheriff Tiraspol in meciul cu Real Madrid și daca reprezinta aceasta o victorie a Republicii Moldova. „Felicit echipa pentru acest succes și le urez succes și la jocurile urmatoare”, a declarat Maia Sandu in cadrul conferinței…

- Se anunta o seara magica pentru amatorii fotbalului din Republica Moldova. Sheriff Tiraspol va juca cu Real Madrid, cea mai titrata echipa din Liga Campionilor. Presedintele Leonid Oleinicenco considera ca Sheriff-ul este capabila sa produca o surpriza in meciul din aceasta seara. "Un…

- In nici un caz Chișinaul nu trebuie sa achite datoria pentru gazele naturale consumate in regiunea transnistreana. Aceasta opinie a fost exprimata de catre viceprim-ministrul pentru Reintegrare al Republicii Moldova, Vlad Kulminski, in cadrul emisiunii "Территория свободы" cu Lilia Burakovski, transmite…

- Dupa intalnirea cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, șeful adjunct al Administrației Prezidențiale a Rusiei, Dmitri Kozak, a declarat ca republica a cerut Rusiei ajutor in legatura cu lichidarea munițiilor din Transnistria, relateaza agenția RIA Novosti. Kozak a sosit miercuri la…

- Politologul Ion Tabirta si fostul ambasador al Moldovei in SUA, Igor Munteanu, considera ca Rusia va cauta noi oportunitati menite sa mentina influenta in Moldova dupa victoria fortelor proeuropene la ultimele alegeri parlamentare, noteaza știri.md "Rusia nu va renunta la Moldova, teritoriile…

- PodcasturiRelația Moldova-Rusia: Se va schimba ceva dupa alegeri? Relația dintre Republica Moldova și Federația Rusa nu va suporta schimbari esențiale dupa alegerile anticipate din data de 11 iulie. De aceasta parere este doctorul habilitat in politologie Victor Juc, care susține ca noua clasa politica…

- CHIȘINAU, 8 iul – Sputnik. Joi, 8 iulie, un grup de membri ai partidului unionist moldovean AUR („Alianța pentru Unirea Romanilor”) a incercat sa treaca frontiera administrativa cu regiunea transnistreana pentru a organiza un miting electoral pe malul stang al Nistrului. Aceasta tentativa…