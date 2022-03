Daca vreun stat UE accepta solicitarea umilitoare a lui Valdimir Putin de a plati în ruble pentru gaze, ar fi ca și cum cu o mâna ajuta Ucraina și cu alta pe rușii care ucid ucraineni, a avertizat joi, 24 martie, șeful diplomației de la Kiev Dmitro Kuleba, într-o postare pe twitter, scrie Hotnews.ro.

El a facut apel la o decizie înțeleapta și responsabila.

If any EU country bows to Putin’s humiliating demands to pay for oil and gas in rubles, it will be like helping Ukraine with one hand and helping Russians kill Ukrainians with the other. I urge relevant…