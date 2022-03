Stiri pe aceeasi tema

- The only electrical grid supplying the Chornobyl NPP and all its nuclear facilities occupied by Russian army is damaged. CNPP lost all electric supply. I call on the international community to urgently demand Russia to cease fire and allow repair units to restore power supply 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba)…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, indeamna Rusia la un armistitiu temporar, pentru ca Ucraina sa poata repara o linie electrica ce alimenteaza Centrala Nucleara de la Cernobil si avertizeaza ca este posibil sa aiba loc ”scurgeri” de radiatii in cazul in care pana de curent continua, relateaza…

- Sistemele de monitorizare a instalațiilor de deșeuri radioactive de la Cernobil, in nordul Ucrainei, au incetat sa mai transmita date catre organizația de supraveghere nucleara a ONU, a declarat instituția, citata de Sky News.

- Sistemele care monitorizeaza materialul nuclear la instalatiile de deseuri radioactive de la centrala nucleara dezafectata de la Cernobil, din Ucraina, care au fost capturate de fortele ruse luna trecuta, au incetat sa mai transmita date catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), a…

- La atația ani de la ceea ce a fost considerat cel mai mare dezastru din istoria moderna – și anume explozia reactorului 4 de la centrala atomica de la Cernobil, din 26 aprilie 1986 – lumea vrea in vacanța, in ultima vreme (cel puțin inainte de izbucnirea conflictului Rusia-Ucraina) exact acolo unde…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat duminica aceasta ca un depozit de deseuri nucleare din Kiev a fost lovit in noaptea de sambata spre duminica de rachete, fara sa se produca pagube si fara sa fie detectate scurgeri radioactive, transmite EFE.Intr-un comunicat, directorul…

- Rusia a publicat sambata imagini din zona de excludere a fostei centrale nucleare de la Cernobal, preluata joi sub control de trupele ruse in prima zi a invaziei in Ucraina, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- „Dupa o batalie dura am pierdut controlul asupra zonei Cernobil. Situația fostei centrale nucleare Cernobal, a sarcofagului și a zonelor de depozitare a deșeurilor este necunoscuta”, a transmis consilierul prezidențial ucrainean Mihail Podoliak, citat de Observatornews . Volodimir Zelenski a scris pe…