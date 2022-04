Ksenia Șoigu a dispărut de pe Instagram Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, are doua fiice: Iulia (44 de ani) și Ksenia (31 de ani). Ksenia Șoigu este cunoscuta publicului larg dupa postarile sale pe Instagram. Fiica ministrului rus a fost urmarita de 120.000 de utilizatori. Tanara a fost preocupata de pagina sa de pe Instagram și posta acolo fotografii cu fiica ei mica. Ultima postare fiind dedicata sarbatoririi a primelor șase luni ale nepoatei lui Serghei Șoigu. In Rusia, din 14 martie 2022, Roskomnadzor, la solicitarea Procuraturii Generale, a restricționat accesul la rețeaua de socializare, Instagram. Mulți bloggeri și celebritați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un film distribuit de Rusia pe tețelele de Telegram arata tehnica militara care defileaza spre Kiev.

