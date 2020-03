Kronospan Sebeş a primit de la APM Alba avizul pentru demolarea vechii instalaţii de producţie a formaldehidei Instalatia in cauza a functionat timp de 19 ani si a fost inchisa in luna martie 2019, dupa ce a fost pusa in functiune noua fabrica de formaldehida cu capacitate de 60.000 de tone/an. Numerosi locuitori din Sebes contesta activitatea unei astfel de instalatii pe platforma industriala sustinand ca ar fi la originea poluarii orasului. Reprezentantii companiei contesta aceste afirmatii si afirma ca toate masuratorile indica rezultate sub maximul emisiilor prevazute de lege. Potrivit documentatiei depuse la APM Alba, valoarea lucrarilor propuse este estimata la circa 500.000 de euro si se doreste… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

