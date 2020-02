Kronospan Trading SRL Sebes solicita de la Agentia de Protectia Mediului (APM) Alba acordul de mediu in vederea demolarii/dezmembrarii vechii instalatii de producere a formaldehidei de 40.000 to/an care a functionat timp de 19 ani. Aceasta a fost inchisa in martie 2019. Pusa in functiune in anul 2000 de pe vremea Grupului Fratti, linia a functionat o perioada in paralel cu noua fabrica de productie a formaldehidei, administrata de firma Kronochem SRL, deschisa pe platforma Kronospan in 2017 si a carei capacitate de productie este de 60.000 to/an. Potrivit documentatiei depuse la APM Alba, valoarea…