- Luptatorii romani au avut parte un debut modest, luni, la Campionatele Europene Under-23 de la Skopje (Macedonia de Nord), conform agerpres. Norbert Molnos a fost invins in sferturile cat. 70 kg, la lupte libere, de armeanul Arman Andreasian, dupa ce in optimi il intrecuse pe slovacul Daniel Chomanic.…

- Luptatorii Clubului Sportiv Școlar (CSȘ) Reghin s-au clasat la finele saptamanii trecute pe locul 3 din 39 de echipe participante in cadrul Finalei Campionatului Național de lupte libere, lupte greco romane si lupte feminine U15, competiție desfașurata la Sala Polivalenta din Tirgu Mures in perioada…

- Luptatorul roman de origine rusa Zurab Kapraev a iesit din lupta pentru medalii la Campionatele Europene de seniori de la Varsovia (Polonia), dupa ce a fost invins, in sferturile de finala ale categoriei 74 kg, lupte libere, de moldoveanul Valentin Borzin. Kapraev l-a invins in optimi pe polonezul Kamil…

- Sportivul roman de origine rusa Zurab Kapraev s-a oprit in sferturile de finala ale cat. 74 kg, la lupte libere, marti, la Campionatele Europene de la Varsovia, invins de moldoveanul Valentin Borzin. Kapraev l-a invins in optimi pe polonezul Kamil Rybicki, dar apoi a pierdut in fata lui Borzin, care…

- Handbalistele de la naționala Romaniei au profitat din plin de ziua libera primita dupa victoria la 11 goluri in fața Macedoniei, in manșa tur a barajului pentru calificarea la Mondialul din decembrie. Cristina Neagu și colegele s-au relaxat activ in bucataria unuia dintre restaurantele Hotelului Marriott.…

- Sportivul roman Alexandru Raicu a pierdut in turul secund al categoriei 73 kg, sambata, la turneul de judo Grand Slam de la Tbilisi. Raicu a trecut in prima runda de israelianul Yehonatan Elbaz, iar apoi a cedat in fata rusului Denis Iartcev. Alexandru Raicu a reusit anul acesta…

- Marcus Rashford (Manchester United) si Bukayo Saka (Arsenal) s-au accidentat la picior, respectiv la ischio-gambieri. Selectionerul Angliei, Gareth Southgate, a anuntat ca cei doi nu vor fi inlocuiti. Cititi si: Romania – Macedonia de Nord3-2: Fara chinuri nu se poate

- Fostul sef al serviciului de informatii nord-macedonean, Sasho Mijalkov, a fost condamnat vineri la 12 ani de inchisoare pentru orchestrarea timp de peste un deceniu a unei campanii de interceptari ilegale impotriva unor politicieni, oameni de afaceri si jurnalisti, dezvaluirea acesteia provocand…