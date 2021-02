Stiri pe aceeasi tema

- Kristen Stewart investește milioanele de dolari pe care le caștiga din filme in imobiliare. Actrița care o va interpreta pe prințesa Diana in pelicula Spencer și-a cumparat o casa in Los Feliz, cunoscut drept cartierul celebritaților din Los Angeles.

- Kristen Stewart (30 de ani) este Lady Di in cel nou film despre viața celei supranumite Prințesa inimilor . Daca la inceput a avut parte doar de critici, acum actrița le-a mai inmuiat inimile celor care nu i-au dat credit.

- Kristen Stewart seamana cu siguranța cu prințesa Diana. Cel puțin in fotografia lansata recent din viitorul film Spencer, in care actrița o interpreteaza pe regretata Lady D. Acțiunea filmului, scris de creatorul „Peaky Blinders”, Steven Knight, se invarte in jurul unui weekend de Craciun din viața…

- Matt Damon se pregatește sa-și ia ramas bun de la casa sa din Los Angeles, construita și decorata dupa inspirația Zen, potrivit People . Actorul din Good Will Hunting, in varsta de 50 de ani, și-a pus reședința din Pacific Palisades pe piața pentru 21 de milioane de dolari, listata de agentul Eric Haskel.…

- La doar 20 de ani, fiica Andreei Esca se poate lauda cu o reușita extraordinara. Din banii proprii, Alexia Eram și-a ficut un cadou de Craciun de care merita sa fie mandra: si-a cumparat propriul sau apartament.

- Domeniul lui Michael Jackson, Neverland, a fost vandut pentru suma de 22 de milioane de dolari, cu mult mai putin decat pretul cerut de 100 de milioane de dolari, miliardarului investitor Ron Burkle, intr-o tranzactie descrisa de agentul imobiliar din Los Angeles drept "un chilipir", scrie The Guardian.…

