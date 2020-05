Kristen Bell a dezvăluit că fata ei poartă scutece la vârsta de 5 ani Kristen Bell a dezvaluit ca fiica sa, Delta, in varsta de 5 ani și jumatate, inca poarta scutece. „Fiica mea cea mare, la 21 de luni, a inceput sa foloseasca toaleta și niciodata nu a mai purtat scutec dupa aceea”, a povestit actrița in varsta de 39 de ani despre fiica sa Lincoln, care are 7 ani. „Stateam in pat cu soțul meu razand despre asta și spuneam ”De ce toata lumea face mare caz despre antrenamentul la olița? Este atat de ușor. Doar spune-i copilului sa foloseasca toaleta””, și-a amintit ea, potrivit People . Citește și: Exclusiv! Care au fost cele doua obiecte nelipsite din bagajul de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

