- Fondul Monetar International va reduce saptamana viitoare previziunile privind cresterea globala, ca urmare a incertitudinilor care exista la nivel international, a declarat, joi, directorul general al institutiei, Kristalina Georgieva.

- Secretarul general al ONU i-a avertizat marti pe liderii din intreaga lume cu privire la riscul unei "ierni a nemultumirii mondiale", din cauza multiplelor crize care afecteaza omenirea, de la razboiul din Ucraina la incalzirea climei, relateaza AFP si dpa.

- Riscul unei recesiuni in zona euro a atins cel mai inalt nivel din iulie 2020, pe masura ce perspectiva unei crize energetice din timpul iernii creste pericolul unei scaderi abrupte a activitatii economice, relateaza Bloomberg.

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit din nou, in scadere, estimarile privind cresterea economiei mondiale, avertizand ca riscurile care rezulta din inflatia ridicata si razboiul din Ucraina incep sa se materializeze si, daca nu sunt tinute sub control, ar putea arunca economia mondiala in recesiune,…

