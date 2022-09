Kristalina deschide JOCURILE FOAMEI în România! ”Haos și sange: Serviciile scot romanii in strada” titram ”lovitura” din 18 septembrie. Atunci cand dezvaluiam ”planul nebun” al propagandei progresiste, la nivel geo – global, de a provoca proteste violente in principalele Capitale europene. Totul doar pentru ca ”inalții comisari” europeni sa nu iși recunoasca astfel infrangerea din ”razboiul gazelor”. Unul care este cu […] The post Kristalina deschide JOCURILE FOAMEI in Romania! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

