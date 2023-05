Stiri pe aceeasi tema

- florianrus promite sa va fure o lacrima și un zambet in același timp cu noul sau videoclip. Piesa ,,Pana atunci” vorbește despre calatoria din punctul A, cel al suferinței, in punctul B, la momentul in care ,,vei dansa pe piesa care te-a facut sa plangi”. Videoclipul piesei il regasește pe Florian calatorind…

- Paula Seling vine, de fiecare data, cu povești muzicale surprinzatoare, pe care le pune pe note muzicale, așa cum numai artista știe, prin talentul și daruirea artistica incontestabile. Așa se intampla și de aceasta data cu „Tu nu vezi cerul”, o piesa de o sensibilitate aparte, scrisa de Andrei Tudor…

- „Copacul” este poate cea mai personala piesa a lui Spike de pana acum, scrisa despre și pentru parinții sai și este o piesa pop, cu influențe hip-hop care a fost compusa de Vlad Lucan și Alex Pelin, scrisa de Paul Maracine (Spike) și Alex Pelin, iar de producție și mix/master s-a ocupat Vlad Lucan.…

- Interzis, o co-producție Roton Music și Mattman Music, marcheaza colaborarea dintre Andrei Banuța și Johnny Made This. Piesa este o balada plina de emoție care spune povestea unei iubiri care este considerata tabu. Versurile vorbesc despre sentimentele și dorințele intense resimțite de doi indragostiți…

- Feli lanseaza ca un cadou muzical de 8 martie „Tu, Poezie”, o piesa-indemn pentru toate femeile din lume de a nu uita de sufletul lor, de puterea de regenerare pe care o au și de iubirea pe care ar trebui sa și-o poarte inainte de orice pentru a le fi bine intreg Universul. “Pentru muza... View Article

- Dupa lansarea piesei All Falls Down, Andrew Rayel, DJ-ul și producatorul originar din Republica Moldova, revine cu videoclipul piesei. O atmosfera de vara, care te va duce cu gandul la mare și relaxare, completeaza perfect vibe-ul piesei. Fiind o colaborare cu Florentin și Kyle Anson, All Falls Down…

- Nick n n d are parte de agitație in noul sau videoclip la piesa ”Siropay”. Indragitul solist revine in atenția fanilor sai cu o prima surpriza pe anul 2023. Nick n n d și Sprint Music lanseaza o piesa fresh, prima melodie trap din cariera lui. Aceasta are și un videoclip pe masura in care o veți recunoaște,…

- Dupa ce a fost lansata in vara lui 2022, piesa Over You are acum un nou twist. Cunoscutul artist de muzica dance-electronica Sharam Jey impreuna cu CELESTAL și Moss Kena lanseaza opt noi variante ale piesei. O legenda a muzicii house și tehno, DJ și producator, Sharam Jey este cunoscut pentru pachetele…