Stiri pe aceeasi tema

- Țarile G7 nu au de gând sa achite pentru livrarea gazului rusesc în ruble. Un astfel de anunț a fost facut de catre Robert Habeck, ministrul german al Economiei. Oficialul de la Berlin a precizat ca statele membre ale grupului considera masura impusa de Rusia încalcare…

- Conflictul din Ucraina se va incheia atunci cand Occidentul va lua masuri in privinta preocuparilor ridicate in mod repetat de Rusia privind uciderea de civili in estul Ucrainei si extinderea NATO catre est, a transmis vineri Kremlinul, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 6 Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis joi omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca intentioneaza sa continue „fara compromis” ofensiva contra „nationalistilor”…

- Kremlinul susține ca Vladimir Putin are susținerea populara, dupa ce Rusia a invadat Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Președintele rus Vladimir Putin a fost suspendat din funcția de președinte de onoare al Federației Internaționale de Judo (IJF) din cauza invaziei Rusiei in Ucraina, a anunțat duminica forul de conducere al acestui sport. Conflictul a intrat in a patra zi, Moscova ordonand trupelor sale sa avanseze…

- Presedintele rus Vladimir Putin va recunoaste independenta teritoriilor separatiste proruse din estul Ucrainei, a anuntat luni seara Kremlinul, informeaza AFP si TASS. "Un decret in acest sens va fi semnat in scurt timp", a anuntat Presedintia rusa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Kremlinul a apreciat luni ca „prematur” sa se vorbeasca despre un summit intre presedintii Vladimir Putin si Joe Biden, anuntat de Franta pentru dezamorsarea crizei ruso-occidentale in legatura cu Ucraina si pericolul unei invazii ruse. „Exista o intelegere privind necesitatea de a continua dialogul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a dat asigurari marti ca, la intalnirea pe care a avut-o luni, la Moscova, cu omologul sau rus, Vladimir Putin i-a promis „ca nu va mai exista o degradare sau o escaladare” in criza dintre Rusia si Occident pe tema situatiei din Ucraina, transmite AFP.