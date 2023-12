Kremlinul va încerca să „ocolească” sancțiunile impuse de UE privind comerțul cu diamante rusești Rusia și-a anunțat intenția de a „ocoli” noile sanctiuni impuse de catre Uniunea Europeana fața de comerțul cu diamante rusești, considerat foarte profitabil pentru Moscova și o sursa de finanțare a ofensivei rusești in Ucraina, relateaza AFP, potrivit News.ro. Tari din Occident au adoptat un numar important de sanctiuni economice impotriva Moscovei de la invazia Ucrainei in urma cu aproape doi ani.UE a adoptat luni al 12-lea pachet de masuri de acest tip, prin care interzice importul de diamante rusesti.Interdictia vizeaza pe de o parte atat diamantele naturale, cat si sintetice, dar si bijuteriile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

