Kremlinul urmărește să „elibereze” complet Ucraina Kremlinul a confirmat joi dorința Rusiei de a cuceri in intregime Ucraina, declarand ca aceasta „trebuie sa fie complet eliberata”, transmite publicația ucraineana Pravda . „Kremlinul susține atitudinea conform careia este necesar sa eliberam Ucraina in ansamblul ei de toate manifestarile de sentimente neonaziste… Și este necesar sa se ia masuri care sunt luate in cursul unei operațiuni militare speciale pentru a proteja oamenii din „RPL” (Republica Populara Lugansk) și „DNR” (Republica Populara Donețk)”, a afirmat Peskov, purtatorul de cuvant al președintelui Rusiei, citat de RIA Novosti..Aceste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

