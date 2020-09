Kremlinul a declarat miercuri ca gazoductul Nord Stream 2, destinat sa pompeze gaze rusesti prin Marea Baltica in Germania, nu trebuie legat de cazul lui Aleksei Navalnii, cea mai proeminenta personalitate a opozitiei ruse la ora actuala, care - potrivit Berlinului - a fost otravit cu un agent neurotoxic din familia Noviciok in Rusia, relateaza Reuters. Cancelarul german Angela Merkel se confrunta in prezent cu apeluri privind oprirea construirii acestei conducte, aproape finalizata, ca raspuns la presupusa otravire a lui Navalnii luna trecuta in Siberia. Nord Stream 2 nu ar trebui abordat atunci…