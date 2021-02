Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul si-a exprimat luni sprijinul fata de actiunile politiei ruse in timpul manifestatiilor pasnice desfasurate duminica in peste 140 de orase din Federatia Rusa in cursul carora cel putin 5.414 persoane au fost arestate, afirmand prin vocea purtatorului sau de cuvant Dmitri Peskov ca s-au luat…

- Aproximativ 10.000 de persoane - inclusiv neonazisti - au participat in weekend la o manifestatie - interzisa de catre Ministerul austriac de Interne din cauza unor ”tulburari a ordinii publice” si nerespectarii masurilor sanitare - impotriva unei interdictii de circulatie pe timpul noptii si unei…

- Politia din Moscova a inceput sambata sa faca arestari inaintea mitingului care urmeaza sa aiba loc in capitala Rusiei, in favoarea principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a relatat un reporter al Reuters. Mitingul este programat sa inceapa la ora 11:00 GMT in piata Puskin…

- Politia din Moscova a atentionat vineri ca orice manifestatie ilegala ”va fi reprimata”, cu o zi inainte de manifestatiile neautorizate anuntate in Rusia pentru sustinerea opozantului Aleksei Navalnii, plasat in arest, si pe care Kremlinul le-a calificat drept ilegale, potrivit AFP. Echipa opozantului…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a explicat de ce Vladimir Putin inca nu a fost vaccinat impotriva noului coronavirus, desi Federatia Rusa se lauda ca a elaborat un vaccin eficient, numit „Sputnik V”.

- Politia din Belarus a arestat sute de oameni duminica la Minsk, in cursul unor noi proteste impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza Reuters si AFP, citand martori si mass media.

- Politia italiana a luat miercuri masuri impotriva a sase actuali si fosti manageri din compania care administreaza podul de pe autostrada prabusit in urma cu doi ani la Genova, accident in urma caruia si-au pierdut viata 43 de persoane, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Trei persoane au fost…

- Politia italiana a luat miercuri masuri impotriva a sase actuali si fosti manageri din compania care administreaza podul de pe autostrada prabusit in urma cu doi ani la Genova, accident in urma caruia si-au pierdut viata 43 de persoane, relateaza DPA. Trei persoane au fost plasate in arest la domiciliu,…